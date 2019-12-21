جهاز تطوير الموارد : يتم تحصيل (11) ألف رسم بولاية الخرطوم

الخليج 365 :

كشف مدير عام جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد الفريق (م) عبد المنعم سعد ابراهيم، عن ضعف الإيرادات بولاية الخرطوم خلال العام الحالي بسبب الحراك الثوري، مبيناً أن نسبة الإيرادات في النصف الأول بلغت ٧٣% للوحدات الحكومية و٥٧% في المحليات.

وقال سعد في تصريحات صحفية اليوم “السبت” إن عمليات الحصر المخطط وغير المخطط والمتخصص لم تكتمل لذات الظروف وأوضح أن الجهاز يقوم بتحصيل ايرادات لـ “١١” ألف رسم بالولاية، ونفي وجود أي تجنيب بالجهاز.

وأكد سعد أن كل المبالغ تدخل في حساب رئيسي ومن ثم توزع إلى حسابات فرعية يخصص منها نسبه ١٥٪ لمكاتب الجهاز بالمحليات و٨٥٪ للوحدات المعنية، ونوه إلى أن الجهاز يُراقب عمليات الإيداع الكترونياً، ووصف تحصيل إيرادات المحليات خاصة العوائد السكنية بالأكثر صعوبة نافياً عدم ربطها بأي رسم أخر.

وأقر بوجود تلاعب في الإيصالات أكد أنه اتخاذ اجراءات قانونية بخصوصها، وأشار إلى أن معالجة التهريب تتم عبر التحصيل الالكتروني، وأعلن الاستجابة لبعض مطالب المتحصلين.