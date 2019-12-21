لأول مرة في مسيرته.. قيمة نيمار “تتراجع”

التاريخ: 21-ديسمبر-2019
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سجلت قيمة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا السوقية هبوطاً، وذلك للمرة الأولى في مشواره الكروي منذ 11 عاما، وفقا لأحدث إحصاءات موقع “ترانسفير ماركت”.
وحسب ما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، فإن القيمة السوقية لنيمار حافظت على الارتفاع المستمر منذ كان يلعب ضمن صفوف فريق سانتوس البرازيلي، قبل انتقاله إلى برشلونة الإسباني ومنه إلى فريق باريس سان جرمان الفرنسي.
وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية ) قال الموقع المتخصص في إعداد الإحصاءات المتعلقة بكرة القدم إن قيمة النجم البرازيلي السوقية وصلت إلى أعلى مستوياتها في الصيف الحالي (180 مليار يورو).
وتابع “إلا أن ذلك تراجع الآن لأول مرة منذ 11 عاما بواقع 20 مليون يورو، لتصل قيمته السوقية الحالية إلى 160 مليون يورو”.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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