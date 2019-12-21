الدقير: دعم أصدقاء السودان سراب “يحسبه الظمآن ماء”

التاريخ: 21-ديسمبر-2019
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قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير إن تعاطي الحكومة مع معاناة المواطنين وأزمة الخبز والمواصلات بجانب ارتفاع الأسعار وتآكل للعملة الوطنية يعتبر دون المستوى، واصفاً تصريحات وزير المالية حول تمويل الميزانية من أصدقاء السودان، بأنه سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.
وخاطب الدقير مساء الجمعة ندوة سياسية نظمتها فرعية الحزب بالخرطوم بحري، وتمنى أن تضاعف الحكومة الجهود المبذولة بشكل أكثر لاحتواء هذه المشكلات.
وأقر الدقير بحسب الشروق – بوجود خلافات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، ودعا إلى حوار صريح وعاجل بين الطرفين لتسوية هذه الخلافات. وفي الوقت نفسه أعلن عن وقوفهم مع الحكومة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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