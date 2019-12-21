“الوساطة” ترفض مشاركة “كيانات” إضافية في مسار الشرق

التاريخ: 21-ديسمبر-2019
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رفضت وساطة دولة جنوب السودان السبت مشاركة أي كيانات إضافية لم توقع على إعلان جوبا السياسي ضمن مسار شرق السودان. وكانت الخلافات دبت في أوساط المسار عقب وصول وفد من الإدارات الأهلية من شرق السودان أبرزهم موسى محمد أحمد.
وقال مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك لعدد محدود من الصحافيين بمقر التفاوض إن أي جهة أو كيان غير موقع على إعلان جوبا السياسي لن يشارك ضمن مفاوضات جوبا.
وتعود تفاصيل الخلاف بحسب الشروق – إلى أن بعض قيادات الشرق قالت إن الذين يفاوضون الحكومة لا يمثلون شرق السودان.
وأضاف توت أن الوساطة ليست الجهة التي تضيف الأسماء أو الكيانات، وأشار إلى أن الوساطة منحت مسار الشرق بعض الوقت للتشاور فيما بينهم والاتفاق على ممثليهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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