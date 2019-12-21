شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصلت البلاد صباح أمس قادمة من قاهرة المعز الفنانة الجماهيرية هاجر كباشي وذلك لإحياء حفل رأس السنة بصالة النيل دوم برفقة جمال فرفور والفنان أحمد محمد عوض، وكان في استقبالها عثمان حسن صباحي (البروف) المدير العام لشركة البروف للإنتاج الفني والإعلامي منظمة الحفل إلى جانب عدد من أقاربها وأصدقائها، ومن المتوقع أن يحظى حفل هاجر بحضور جماهيري كبير وذلك نسبة لغيابها الطويل عن البلاد إلى جانب الحب الكبير الذي تحتفظ به في دواخل السودانيين، بحسب صحيفة السوداني. المادة السابقة المطربة أفراح عصام تقاضي مروجي شائعة زواجها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة الجماهيرية هاجر كباشي تصل البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.