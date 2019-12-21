المطربة أفراح عصام تقاضي مروجي شائعة زواجها

الخليج 365:

علمت مصادر، أن كل ما تردد خلال الأيام الماضية عن استعداد الفنانة أفراح عصام للزواج للمرة الثالثة ما هو إلا خبر غير صحيح و(شائعة) ليس إلا. حيث أكدت مصادر مقربة جداً من أفراح عن الذهول الكبير الذي أصابها عقب مطالعتها للخبر وسعيها في مقبل الأيام لمقاضاة كل من روج له،على ذات السياق أكدت المصادر أن أفراح تستعد للعودة للساحة الفنية في العام الجديد بشكل مختلف وجاذب، بحسب صحيفة السوداني.