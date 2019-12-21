مجمع الكدرو لتصنيع اللحوم يلتزم بالمسؤولية المجتمعية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكد المهندس أشرف محمد عبد الرحيم مدير المشروعات بمجمع الكدرو لتصنيع اللحوم أن المجمع مجهز بحظائر للأبقار والضأن بسعة (500 إلى 3 ) ألف رأس، وفقا للمواصفات والاشتراطات الصحية العالمية وبمساحة 50 فدانا.

وقال في تصريح بحسب (سونا) إن المجمع يلتزم بالمسؤولية المجتمعية تجاه خدمة المجتمعات المجاورة له بانشاء المدارس ومراكز لبيع اللحوم لتطوير المنطقة، مشيرا إلى أن المجمع صديق للبيئة وقال إنه تم توريد وتركيب معدات المجمع من شركة كانتك التركية، وفقا للمواصفات العالمية.

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وأوضح أن المجمع يعمل به 400 عامل من العاملين المهرة وبه وحدات كالثلاجات والمبردات ووحدة خاصة بمعالجة الصرف الصحي وتجفيف دم الذبيح بجانب الاستفادة من مخلفات الذبيح بتصنيعها كالجلود.

وقال بحسب سونا – إن المجمع يعتبر قبلة للزوار والسياح بالداخل والخارج، كما يعتبر من أكبر المسالخ في أفريقيا والشرق الأوسط ويضم المسلخ مساحات خضراء للأنشطة الرياضية والاجتماعية.

مما يذكر أن مجمع الكدرو لتصنيع اللحوم افتتحه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في شهر سبتمبر الماضي.