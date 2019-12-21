الدفاع بطلاً لدوري كرة القدم السوداني للسيدات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رئيس الاتحاد السوداني كمال شداد وعدد من الأعضاء سجلّوا حضورًا في النهائي.

توّج الدفاع بطلاً للنسخة الأولى من دوري كرة القدم السوداني للسيدات بعد تغلّبه مساء اليوم”السبت” على نظيره التحدي في المباراة التي جرت باستاد الخرطوم الدولي.

ويدين الدفاع بالانتصار للإلهام بلتون التي سجلّت الهدف في الشوط الأوّل من المباراة.