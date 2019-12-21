الهلال يجري تدريبه الرئيسي مساء اليوم .. وحمادة صدقي يقود المران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يؤدي فريق الكرة الأول بنادي الهلال مساء اليوم حصته التدريبية الرئيسية بملعبه الجوهرة الزرقاء وذلك استعدادًا للمقابلة المهمة عندما يستقبل مريخ الفاشر مساء الاثنين ضمن الجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز التي كان مقررًا لها نهاية الشهر الجاري وتم تقديمها لاستحقاقات الفريق أفريقيًا نسبة لسفر الفريق لتونس.

حمادة صدقي يقود تدريب الفريق

بدأ المدرب المصري الجديد للفريق حمادة صدقي قيادة تدريبات الفريق اعتبارًا من تدريب مساء الأمس الذي خاضه الفريق بملعبه بالجوهرة الزرقاء حيث تابع مباراة الفريق التي تعادل بها سلبيًا أمام الخرطوم الوطني أول أمس الخميس من داخل التي أشرف عليها كل من عمار مرق ومدير الكرة محمود جبارة السادة وستكون مباراة الفريق أمام الفريق الفاشر مساء الاثنين تحت إشراف حمادة صدقي من على مقاعد البدلاء ومعاونه أحمد الفتاح المدرب العام الجديد للفريق.

وسيحاول حمادة صدقي خلال التدريب الرئيسي الذي سيعقده الفريق مساء اليوم رسم خطة المواجهة والتي من المرجح أن تشهد تغييرات طفيفة على مستوى التكتيك والتشكيلة.

المصري يصحح الأخطاء …

قاد حمادة صدقي مدرب الفريق الجديد الحصة التدريبية للفريق والتي أقيمت مساء أمس بالجوهرة الزرقاء ولم يمنح الجهاز الفني اللاعبين راحة بعد التعادل السلبي أمام الخرطوم الوطني وخلال مران الأمس الذي أشرف عليه المدرب المصري أخضع اللاعبين لعدد من الجمل التكتيكية وعمل فيها الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي لازمت للفريق خلال لقاء الخرطوم الوطني الأخير وركز الفريق على رفع معدلات اللياقة وتدريبات الاستحواذ على الكرة والتمرير في المساحات الضيقة، وأخضع التونسي معاذ هراوي اللاعبين لتدريبات بدنية من أجل رفع اللياقة البدني، وظهر اللاعبون في روح معنوية عالية من أجل تصحيح المسار.

وسيعمل حمادة صدقي خلال تدريب اليوم الرئيسي على إيجاد التوليفة المناسبة التي سيعتمد عليها خلال لقاء مريخ السلاطن مساء الاثنين.

صفوف مكتملة

سيؤدي الفريق مساء اليوم تدريبه الرئيسي بصفوف مكتملة حيث لا يعاني كشف الفريق من أي غيابات سوى أبو عاقلة الذي شاهد مباراة الخرطوم الوطني من الخارج ومن المنتظر لحاقه بمباراة مريخ الفاشر والمشاركة في التشكيلة الأساسية.

وسيكون المدير الفني الجديد حمادة صدقي في وضع جيد وأمامه قائمة مكتملة من أجل اختبار جاهزيتها خاصة أن مباراة السلاطين تعتبر آخر اختبار للفريق قبل السفر لتونس لمواجهة فريقها النجم الساحلي ضمن الجولة الثالثة لمجموعات أبطال أفريقيا التي لا تحتمل أي أخطاء وفقدان للنقاط للهلال إن أراد المنافسة على ورقة الترشح للدور ربع النهائي.

تدريب خاص للمهاجمين

يعاني خط هجوم الهلال خلال الفترة الأخيرة من حيث تسجيل الأهداف مما أثر سلبًا على نتائج الفريق وسيعمل حمادة صدقي من خلال الحصتين الأخيرتين قبل لقاء مريخ الفاشر على تحسين الشق الهجومي وتعزيز النجاعة التهديفية من خلال تدريبات خاصة للثنائي الأساسي وليد الشعلة ومحمد موسى الضي والتركيز على صناعة اللعب ومركز خط الوسط.

وسيعمل حمادة على تغيير أسلوب اللعب وحل مشكلة العقم الهجومي للفريق خلال المباريات الأخيرة.