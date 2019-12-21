وزارة المالية ترجئ الإصلاحات الاقتصادية حتى أبريل المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن عدم وجود أي إصلاحات اقتصادية خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٠م.

وأكدت المصادر، أن موازنة العام المقبل ستبدأ بدون أي رفع دعم عن السلع الإستراتيجية حتى نهاية أبريل.

وساد جدل خلال الفترة الماضية، حول إتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عن المحروقات خاصة البنزين في موازنة العام الجديد.

وقالت مصادر (باج نيوز): “حتى زيادة الأجور لن تنفذ في شهر يناير وسترجأ حتى أبريل وتطبق بأثرٍ رجعي”. وعزت الأمر إلى وضع الموازنة القادمة لمؤشراتٍ بعينها ستعمل وزارة المالية على مراقبتها، ومن ثمَ تبدأ بعملية الإصلاح الاقتصادي.

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