الأمة القومي يرفض إدخال مسار الوسط في مفاوضات جوبا

أعلن حزب الأمة القومي عن رفضهم الشديد لإدخال مسار الوسط في مفاوضات السلام بجوبا. وأكد أن الجزيرة مؤهلة لمعالجة كل قضاياها، وقال إن التفكير في مسار الوسط جريمة.

وقال نائب رئيس الحزب، القيادي بإعلان قوى الحرية والتغيير د. إبراهيم الأمين، إن الثورة السودانية أصبحت أنموذجاً عالمياً ونواة لتغيير أساسي في العالم الثالث بسلميتها والالتزام الصارم بعدم العنف.

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وخاطب الأمين تنوير بجزيرة الفيل بمدني لعضوية حزب الأمة القومي، وأكد على دور الشباب والمرأة الرائد في إنجاح الثورة وتحقيق أهدافها.

وقطع بحسب الشروق – بأن دماء الشهداء أمانة في الأعناق، وقضية الشهداء لا تقبل المجاملة وأنصاف الحلول حتى يتم القصاص من الذين نالوا من أهل السودان، وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بما يصدر من لجنة فض الاعتصام والقصاص للشهداء.

ولفت إلى أن تقدم السودان يتطلب الالتفاف حول فكرة وليس أشخاصاً، ودعا الأمين لتكاتف كل الجهود لدعم الحكومة الانتقالية في مهمتها التي وصفها بالصعبة تجاه إعداد برنامج إسعافي يخاطب قضايا المواطن الأساسية وتحقيق التنمية المتوازنة في كل السودان ومجابهة المهددات الخطيرة التي تحيط بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)