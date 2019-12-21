قيادي في إتحاد الصحفيين المحلول يواجه عقوبة السجن

التاريخ: 21-ديسمبر-2019
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يواجه عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الصحفيين المحلول، عبود عبد الرحيم مدير تحرير جريدة “أخبار اليوم” بلاغًا جنائياً دونه الصحفي بجريدة “الحداثة” محمد عبد الباقي .
ووفقًا للبلاغ المدون، قام عبود عبد الرحيم بالاعتداء على الصحفي بجريدة “الحداثة” محمد عبد الباقي أثناء ممارسة عمله بتغطية الوقفة الإحتجاجية لقادة الإتحاد المحلول.
ووجهت النيابة العامة الشرطة لتكملة إجراءت البلاغ تحت المواد (160 و 143 ) من القانون الجنائي 1991 ، وقال عبد الباقي إن عضو المكتب التنفيذي منعه من التصوير وأطلق شتائم ضده وأعتدى عليه بالضرب.
وتنص المادة “160” على أنه “من يوجه إساءة أو سباباً لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو إشائة السمعة قاصداً بذلك إهانته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز “25” جلدة أو بالغرامة”، فيما تختص المادة “143” بإستخدام القوة الجنائية، وعقوبتها السجن لمدة سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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