رئيس نادي الهلال أشرف (الكاردينال) المجلس سيصدر قرارات هامة خلال 48

التاريخ: 21-ديسمبر-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة أكد اشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال، ان المجلس سيصدر قرارات هامة خلال 48 ساعة تتعلق بالجهازين الفني والادري ودائرة الكرة، وقال ان المجلس الازرق يدرس عدة خيارات لاختيار رئيس للقطاع الرياضي واضافات في دائرة الكرة ومدرب عام من قدامى لاعبي الهلال ليعمل إلى جوار حمادة صدقي وذلك في اطار تهيئة المناخ للفريق . Advertisements وذلك بحسب صفحة الهلال (الرسمية) والموثوقة على فيسبوك. الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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