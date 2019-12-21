الوساطة:المباحثات مع جناح الحلو تحرز تقدم

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أعلنت الوساطة من دولة جنوب السودان ان التفاوض في مسار المنطقتين مع الحركة الشعبية جناح الحلو تحرز تقدما. وقال ضيو مطوك عضو الوساطة في تصريحات صحفية اليوم بمقر التفاوض بجوبا، إن الطرفين سيستانفان التفاوض غدآ بعد اجراء مشاورات فردية لإكمال ما تبقى من الاتفاق الاطاري.

واكد بحسب سونا – ان الأطراف ناقشت بكل مسئولية واضعين في الاعتبار الاستقرار والسلام. وكان وفدا الحكومة والحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو قد دخلا في جلسة تفاوض مطولة اليوم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)