قبل المواجهة “النارية”.. زيدان يعلن رأيه في غوارديولا

تحدث مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائد سفينة مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، قبل المواجهة النارية المرتقبة بينهما في دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة “نارية”، بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

واستغل زيدان الندوة الصحفية التي تسبق مباراة أتلتيك بيلباو، يوم غد الأحد، للإشادة بمدرب “مان سيتي”، معتبرا إياه “أفضل مدرب في العالم”.

Advertisements

ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية عن مدرب النادي الملكي قوله “نعم بالطبع هي مباراة خاصة، لاسيما أنني لعبت ضد غوارديولا مرات عديدة”.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية )أضاف “أحترمه كلاعب وكمدرب لأنني أعتقد أنه أفضل مدرب في العالم، وهذا ما أظهره طوال مسيرته، وبالطبع يروق لنا مواجهة فريقه”.

وتحدث زيدان كذلك عن تقنية “الفار”، بعد الجدل التحكيمي الذي شهدته مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، قائلا “الماضي أصبح من الماضي، وما يخص الفار يعتبر أمرا مهما، وكل شخص في الحياة معرض للخطأ”.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)