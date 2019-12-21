اختيار أمين عام جديد لحزب الأمة القومي

أعلن حزب الأمة القومى بالسودان، اختيار الواثق البرير، أمينا عاما جديدا للحزب، خلفا لسارة نقد الله، التى تقدمت باستقالتها.

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وذكر الحزب، فى بيان اليوم السبت، عقب اجتماع هيئته المركزية، أن الهيئة المركزية انقسمت بين قبول استقالة الأمينة العامة وبين رفضها، إلا أن نقد الله أكدت أنها لن تتراجع عن الاستقالة، فتم ترشيح ثلاثة من قيادات الحزب، وصوت 460 من أعضاء الهيئة المركزية فى انتخابات فاز فيها الواثق البرير بمنصب الأمين العام، بعد حصوله على 280 صوتا.

وعبر الأمين العام الجديد عن تقديره للأعضاء لمنحه ثقتهم، متعهدا بأن يدار الحزب بجميع أعضائه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)