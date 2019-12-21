ضربة موجعة لمنافس الهلال في البطولة الإفريقية

خضع مدافع النجم الساحلي صدام بن عزيزة، إلى عملية جراحية على مستوى غضروف الركبة تحت إشراف الطبيب المتخصص جلال دحمان.

وسيركن بن عزيزة إلى راحة لمدة شهر قبل أن يستأنف نشاطه بصفة تدريجية، ليكون أبرز الغائبين عن تشكيلة فريق جوهرة الساحل التي ستواجه يوم السبت 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري الهلال السوداني لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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وبحسب موقع (kooora) سيغيب بن عزيزة محليا عن مباراة السبت المقبل، التي ستجمع فريقه بنجم المتلوي في إطار لقاء مؤجل لحساب الجولة الثالثة للدوري التونسي، وكذلك كلاسيكو الترجي الرياضي منتصف يناير/كانون الثاني المقبل في إطار لقاء مؤجل لحساب الجولة السابعة.

من جهة أخرى حرص كارلوس جاريدو مدرب الفريق، خلال تدريبات الأمس واليوم على رفع معنويات لاعبيه بعد الهزيمة الأخيرة بثلاثية أمام الملعب التونسي في إطار الجولة 12 للدوري التونسي.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)