بعد تعيين أرتيتا.. مدرب أرسنال السابق “يكشف حقيقة” أوزيل

بعد أسابيع لا يمكن أبدا وصفها بالسعيدة في لندن، كشف المدير الفني السابق لأرسنال أوناي إيمري عن جوانب “خفية” في مستوى وطريقة لعب نجم الفريق، الألماني مسعود أوزيل.

وجاءت تصريحات إيمري بعد ساعات من تأكيد تعيين المدفعجية للإسباني ميكيل أرتيتا خلفا له في قيادة الفريق، الجمعة.

ويعاني أرسنال منذ بداية الموسم، مما دفع مسؤولي فريق العاصمة اللندنية إلى إتمام تغيير نادر على قيادة الفريق الفنية في منتصف الموسم، فيما لم تختلف الحال كثيرا بالنسبة إلى أوزيل الذي فقد مكانه ومكانته مؤخرا.

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وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية ) كان المدير الرياضي لأرسنال راؤول سانليهي كشف أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يحتاج إلى العمل بجدية أكبر في التدريب، إذا كان يريد الحصول على مكان في التشكيل الأساسي.

لكن أوناي إيمري، الذي رحل بعد نحو عام ونصف في مقعد المدير الفني، خرج بتصريحات أشد قسوة طالت اللاعب الألماني.

ولم يخف المدرب الإسباني في البداية تأكيده على موهبة أوزيل التي لا جدال بشأنها لكنه قال أيضا: “ثمة مباريات يتألق فيها مسعود أوزيل وينجح في ربط الفريق بالمهاجمين، لكن من الصعب أيضا أن تجد له الرفاق الذين يجعلونه يشعر بالراحة في الملعب”.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)