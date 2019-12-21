رسميا.. أنشيلوتي يحط الرحال في إيفرتون

بعد أيام من الترقب، وتقارير عدة بشأن “الخطوة المتوقعة”، ‭‬أعلن إيفرتون الإنجليزي في بيان، السبت، تعيين كارلو أنشيلوتي مدربا جديدا للفريق.

ونشرت صفحة الفريق على تويتر تغريدة جاء فيها “نقدم لكم مدرب الفريق الجديد.. مرحبا أنشيلوتي”.

وسيتولى أنشيلوتي مهامه الرسمية، الأحد، علما أنه سيكون متواجدا في ملعب فريقه الجديد “غوديسون بارك” حيث يستضيف منافسه أرسنال في وقت لاحق اليوم، مع افتتاح مباريات المرحلة 18 من الدوري الممتاز.

وسيحل مدرب أي سي ميلان وريال مدريد وبايرن ميونيخ السابق بديلا للبرتغالي ماركو سيلفا، الذي أقيل بعد دخول إيفرتون منطقة الهبوط عقب الخسارة 2-5 من غريمه ليفربول في وقت سابق هذا الشهر.

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ويقبع إيفرتون حاليا في المركز 16 بالدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) ترك أنشيلوتي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، تدريب نابولي في وقت سابق هذا الشهر بسبب خلاف مع رئيس النادي، أوريليو دي لورينتيس.

ويعد أنشيلوتي، 60 عاما، مدربا مخضرما، إذ يملك سجلا زاخرا بالألقاب مع فرق عدة، مثل ميلان وتشلسي وباريس سان جرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)