السفارة الأمريكية: علاقة أمريكا مع السودان تغيرت جذرياً

قالت الين ثوربيرن، القائمة بالأعمال الأمريكية في الخرطوم، إن الولايات المتحدة ترى أن علاقتها مع السودان تغيرت جذرياً، عما كانت عليه قبل سبعة شهور فقط.

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وأشارت الدبلوماسية الأمريكية بحسب صحيفة اليوم التالي – في كلمة خلال احتفال بمناسبة الذكرى الأولى للثورة السودانية ، إلى أن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء ، زار الولايات المتحدة، ووافق البلدان على تبادل السفراء، وبدأت العديد من الشركات الأمريكية العمل في السودان.

ونقلت السفارة الأمريكية عن ثوربيرن قولها :” إن مجموعة “أصدقاء السودان” يعملون بجدية لإيجاد طرق لدعم السودان، متعهدة بأن تواصل الولايات المتحدة التقدم في توسيع علاقاتها مع السودان”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)