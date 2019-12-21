الدعم السريع يضبط سلع إستراتيجية مهربة

التاريخ: 21-ديسمبر-2019
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تمكنت قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور – الجنينة اليوم السبت من ضبط مواد إستراتجيجة (سكر + وقود + دقيق) محملة علي متن عربتين في طريقها الي احدي دول الجوار .
واشاد قائد ثاني قوات الدعم السريع اللواء عصام الدين صالح فضيل لدي وقوفه علي المضبوطات خلال زيارته التفقدية لقطاع الجنينة بالدور الكبير الذي تقوم به قوات الدعم السريع علي الشريط الحدودي في محاربة ومنع الجريمة المنظمة من تهريب – إتجار بالبشر – مخدرات – هجرة غير شرعية بالإضافة لإسناد الموسم الزراعي وتأمين عمليات الحصاد .
وامتدح فضيل بحسب سونا – جهود قطاع غرب دارفور الذي يقوده المقدم موسي حامد أمبيلو في استتباب الامن والاستقرار بالولاية ، مضيفاً ان الدعم السريع صمام امان البوابة الغربية للبلاد ، مشيراً إلى رضا قيادة القوات من اداء القطاع ، ووجه اللواء فضيل بالمضي علي ذات النسق لحماية إقتصاد البلاد ومقدراتها ومحاربة التهريب بكافة اشكاله .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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