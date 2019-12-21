سد النهضة.. المفاوضات تبحث مقترحا سودانيا لحل المعضلة الأبرز

قال وزير الموارد المائية السوداني ياسر عباس، إن بلاده ستطرح خلال جلسة مفاوضات سد النهضة، رؤية تتمثل في الاتفاق على آلية لتحديد كمية مياه خزان السد، لاسيما في سنوات الجفاف وشح الأمطار.

وكانت قد بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح السبت، اجتماعات وزراء الموارد المائية عن مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي العملاق.

وتمثل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، نقطة الخلاف الجوهرية بين إثيوبيا ومصر على وجه الخصوص.

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وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة الذي بدأته إثيوبيا في 2012، إلى تراجع في تدفق النيل الأزرق، الذي تعتمد مصر عليه للحصول على 90 % من مياهها.

ويأتي اجتماع الخرطوم بحسب “سكاي نيوز” ضمن الاتفاق بين الدول الثلاثة على عقد 4 اجتماعات فنية، يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة، لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول في إثيوبيا خلال يومي 15 و16 نوفمبر 2019، فيما عقد الاجتماع الثاني بالقاهرة خلال الفترة بين 2 و3 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى عقد اجتماع يوم 9 ديسمبر في واشنطن، بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث.

وتضمنت الاجتماعات عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأميركي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر و السودان وإثيوبيا.

وأعقب ذلك اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم بشـأن الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020، سعيا لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، للوصول إلى توافق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)