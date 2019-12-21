حملة لإزالة السكن العشوائي ببحري

أكد مدير فرع جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات فرع بحري المهندس محمد المبارك أكد على استمرار حملات الإزالة ومنع كافة أنواع التعديات عبر فرق الحماية والمخالفات بالفرع حفاظاً علي حقوق المواطنين وحماية لممتلكات الدولة والقيام بدور التوعية وإرشاد المواطنين بأهمية تطبيق القانون الذي يحفظ حق الدولة ويساعد على حماية البيئة .

Advertisements

جاء ذلك خلال حملات جهاز حماية الأراضي الراتبة التي ينفذها جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات لازالة السكن العشوائي بمنطقة الصناعات ببحري شرق وهي عبارة عن مساكن عشوائية وبعض المخلفات الضارة بصحة البيئة والإنسان.

وثمن المهندس محمد المبارك بحسب سونا – دور العاملين لقيامهم بدور التوعية والإرشاد للمواطنين وتقديم خدمات ترتقي بمواطني الخرطوم بحري بتوفير الامن ومنع التعدى على الاراضي وضرورة استخدامها للأغراض التي خصصت لها، مناشداً المواطنين بتسوير أراضيهم الخالية من المباني منعاً للعشوائيات وحتي لا تصبح أماكن للممارسات السالبة .

وأكد المواطنون على تعاونهم المستمر مع الحملات بالإلتزام بمراحل الازالة ومبادرة العمل على الإزالة الطوعية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)