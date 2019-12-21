بلاغ ضد مجهول يقود الشرطة لضبط كميات كبيرة من المخدرات…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت الشرطة عن تحرياتها في قضية المتهم بترويج المخدرات، وقال نظامي يتبع لشرطة مكافحة المخدرات والذي استمعت إليه المحكمة كشاهد اتهام في القضية، إن والد المتهم كان قد دون بلاغاً تحت نص المادة (174) ضد مجهول، قال في مضمونه إنه قام بسرقة مبلغ مالي من منزله.

وكثفت الشرطة تحقيقاتها، وبعد التحري مع المتهم أقر بسرقته للمبلغ وأرشد الشرطة على مكان المبلغ، وقال إن جزءاً من المبلغ اشترى به حبوب ترامادول لتعاطيها، ودل الشرطة كذلك على مكانها والتي وجدتها الشرطة داخل دولابه، وبناءً على ذلك تم القبض على المتهم واقتياده إلى دائرة الاختصاص ودونت في مواجهته بلاغاً آخر تحت المادة (15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.