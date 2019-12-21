مصرع سوداني على متن الطائرة الإثيوبية(boing 737 )…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في حادثة غريبة من نوعها توفي مسافر سوداني على متن الطائرة الإثيوبية (boing 737 ) التي كان مجدولاً لها للإقلاع من مطار أديس أبابا إلى الخرطوم وذلك إثر تسرب غاز داخل الطائرة وتم إخلاء جميع الركاب من الطائرة.

وتواجد المسافرين داخل صالة المطار للكشف الطبي إذ تتخوف سلطات المطار الإثيوبية من حدوث حالات وفاة أخرى نتيجة استنشاق الغاز. المادة السابقة ﺍﻋﺘﺰﺍﻝ ( ﺍﻟﺒﻨﺪﻭﻝ ) !.. بقلم ﺍﺣﻤﺪ ﺩﻧﺪﺵ المقالة القادمة الرزيقي ..لا بواكي عليك.. بقلم سهير عبد الرحيم

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