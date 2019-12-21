مواجهة للمدرب الجديد مع اللاعبين ودائرة الكرة بالهلال.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ حمادة صدقي يكشف المستوى الباهت للهلال امام الاولاد

▪︎ ٣ ملاحظات سلبية وواحدة إيجابية والمعالجات المطلوبة

▪︎ التقرير الفني للجهاز السابق يكشف أسباب اخرى

▪︎ حمادة صدقي يكشف عن حوجة الفريق للإضافات الجديدة

▪︎ التركيز الهلالي على لقاء السلاطين والنجم الساحلي التونسي

▪︎ الغموض يكتنف ملف التسجيلات الهلالي محليين ومحترفين ،،،،

▪︎ السلاطين يجهز فريقه تحت أنظار الهلال بالجوهرة الزرقاء

▪︎ السودان في المستوى الرابع يترقب اليوم قرعة افريقيا لكاس العالم بالدوحة

▪︎الدفاع والتحدي في ختام النسخة الرسمية الاولى لدوري السيدات

▪︎ حي الوادي يتربص بالأمل العطبراوي على ملعب نيالا

▪︎ تعادل بطعم الفوز لسموحة بقيادة المدرب حسام حسن امام الزمالك

▪︎ الهلال السعودي في تحدي جديد في مواجهة بطل المكسيك

▪︎ الكرة الأوربية واللاتينية في تحدي جديد وكأس الاندية العالمية

▪︎ ليفربول بكامل نجومه في مواجهة فلامنغو البرازيلي،،،

▪︎ رونالدو يقود يوفنتوس في السوبر الايطالي بالعاصمة السعودية

▪︎ مانشيستر سيتي وليستر سيتي في أقوى مواجهات الممتاز الانجليزي

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# عقد الهلال بالامس مرانا هاما عقب التعادل المحبط امام الاولاد

وقبل المران عقد المدرب الجديد للفريق حمادة صدقي اجتماعا مع القطاع الرياضي ودائرة الكرة استمع فيه وتلقى تقارير عن الفريق والمرحلة السابقة ومباراة امس الاول امام الخرطوم ،،

وعقد المدرب اجتماع مع اللاعبين وتحدث عن المباراة التى تابعها والتى من خلالها أبدى العديد من الملاحظات ولكنه ركز على عدم وجود تكتيك او طريقة لعب واضحة للفريق حتى من خلال العديد من الشرائط للمباريات التى شاهدها

والملاحظة الثانية كانت تتعلق بعدم الضغط من قبل لاعبي الهلال على الخصم ،،

والملاحظة الثالثة البط في الحركة والانتقال بالكرة للناحية الهجومية

ولكنه من خلال حديثه اشاد باللياقة البدنية للاعبين وأشاد ببعض اللاعبين وقال بان الاداء كان مميز برغم عدم الفوز ،،

ومن خلال تقاريره ركز الجهاز الفني السابق ودائرة الكرة على بعض الملاحظات للمدرب وأسباب الاداء السلبي بالامس فبجانب حكاية الملعب والنجيل الاصطناعي ، وضغط المباريات ، ونقص الكشف الهلالي عامة وغياب المحترفين فانه ركز على المباراة الاخيرة وغياب ثلاث عناصر أساسية من التشكيلة بويا والذي هو في طور العودة من المرض ، وابوعاقلة المصاب وكذلك بشة الموقوف كواحد من الحلول ،،

اللقاء ركز ايضا على السيطرة الهلالية والفرص من دون احراز اهداف

المدير الفني الجديد أمن على ضرورة دعم الفريق في التسجيلات الحالية وسد النقص والتجهيز بصورة مثالية للاستحقاقات القادمة ،،

وأكد حمادة صدقي انه سيعالج السلبيات ولابد من اللعب بتكتيك معروف ،،،

الهلال تمرن على جزئيات اللاعبين الذين شاركوا في المباراة والذين لم يشاركوا ،،

# وضح الان التركيز كله منصب حول لقاء السلاطين والذي يغادر بعده الفريق مباشرة لتونس فجر الثلاثاء بالخطوط المصرية ،ولم يتحدث المدرب حتى الان او يوضح تصوره للتسجيلات ، لا احد في الهلال الان يعرف اتجاهات التسجيلات سواء محلية او اجنبية

والخطورة ان الجهاز الفني سيكون مشغولا بلقاء تونس وعند عودته ستكون التسجيلات قد انطلقت والزمن يمضي ولقاء الجوهرة الزرقاء مع النجم هنا سيكون موعدها قد اقترب وهي التى يعول عليها الفريق كثيرا ،،

والمشكلة الاكبر ومما تم أثارته مع المدرب ولم تحسمه الادارة بعد لتواجد رئيس النادي خارج البلاد اللاعبين الذين يشملهم فك التسجيلات ، لواحد من أسباب الشرود الذهني والمستويات عدم حسم امر التجديد او تحديد حوافز اللاعبين ،،

الاجمل ان هناك اجماع بعودة الهلال على مستوى الدوري الممتاز وعلى مستوى البطولة الافريقية فموقف الفريق جيد وهو يملك ثلاث نقاط وله مباراتين على ملعبه وأخيرة امام بلاتنيوم بزيمبابوي بخلاف المباراة المرتقبة خارج القواعد من النجم الساحلي،،

ويريد الهلال استغلال ظروف النجم وتحقيق نتيجة إيجابية

فالنجم لا يقل سوءا عن الهلال بعد هزائمه في الدوري التونسي وبثلاثية من الملعب ،،

واليوم يلعب النجم الساحلي اخر مبارياته الدورية قبل مواجهة الهلال مع نجم الملتوي بعد ان تم تاجيل مباراته مع الترجي لما بعد جولتى الذهاب والإياب مع الهلال ،،،

نقاط كثيرة يجب ان توضع في مكانها فوق الحروف وبالسرعة المطلوبة ،،،،

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لحن الختام

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# تجرى مساء اليوم بالقاهرة قرعة افريقيا لمجموعات كاس العالم بمشاركة ٤٠ منتخبا ، ستوزع لعشر مجموعات بواقع اربع منتخبات في كل مجموعة ، بعد توزيعها لأربع مستويات حسب اخر تصنيف ، ووقع منتخبنا ضمن التصنيف الرابع ،،

ومعروف ان البطل فقط سيتأهل من كل مجموعة لقرعة اخيرة ومواجهات ذهاب واياب بين فريقين ليتأهل للنهائيات في قطر ٥ منتخبات

وتصب معظم الترشيحات في التاهل من المجموعات لفرق المستوى الاول والتى تضم حسب الترتيب كل من السنغال وتونس و نيجيريا و الجزائر و المغرب وغانا و مصر و الكاميرون و مالي والكونغو الديمقراطية ،،

وابرز منتخبات المستوى الثاني ساحل العاج وجنوب افريقيا و بوركينافاسو و أوغندا و غينيا و الرأس الاخضر

وابرز فرق المستوى الثالث مدغشقر وليبيا و موريتانيا و كينيا و زيمبابوي و افريقيا الوسطى

و فرق المستوى الرابع بجانب السودان : انغولا وليبيريا وإثيوبيا و تنزانيا مالاوي و توجو و غينيا الاستوائية و جيبوتي ورواندا ،، وهي التى لن نواجها في المجموعة

# تحت أنظار الهلال أجرى مريخ السلاطين مرانه امس بالجوهرة الزرقاء قبل مران الهلال

وكالعادة في مثل هذه المباريات ضد القمة يظهر محسن سيد ويعلن التحدي ،،

السلاطين يطمع في المربع الذهبي او الاقتراب كثيراً من القمة ،،

# بالامس قفز المريخ للصدارة بهدف قاتل لرمضان عجب بعد صمود وتفوق لأهلي شندي طيلة زمن المباراة واهدر رماته فرص لا تضيع ،،،

المريخ قفز للصدارة ولو الى حين في انتظار مباراة الامل امام حي الوادي ، والهلال امام السلاطين ،،

# تختتم عصر اليوم باستاد الخرطوم البطولة الرسمية الاولى لدوري السيدات بمواجهة الدفاع والتحدي..

# في الدوري المصري قاد حسام حسن فريق سموحة لاحراج الزمالك والخروج متعادلا في الدوري بدون اهداف

سموحة تعرض لضغط الزمالك المهزوم قبلها من الجيش ، وفي نفس الوقت كان الزمالك مرعوب من سموحة الذي كسب الجيش ،،

النتيجة محبطة للزملكاوية وهو يخسر ٥ نقاط في مباراتين متتاليتين ،،ويتصدر الاهلي الدوري بعد فوزه على الإسماعيلي ، ويتأهب الاهلي لمواجهة الاتحاد قبل لقائه الافريقي امام بلاتنيوم الزيمبابوي ،،

# يخوض الهلال السعودي تحدى كاس الاندية العالمية من جديد في صراع المركز الثالث عندما يواجه بطل المكسيك مونتيري عصرا ، وفي المساء قمة الجولة وصراع الكاس او اللقب بين الكرة الأوربية ممثلة في ليفربول والكرة اللاتينية ممثلة في فلامنغو البرازيلي ،،

يخوضها ليفربول بكامل نجومه ويؤمل في اللقب بعد ان تخطى عقبة المكسيكي بصعوبة وبهدف قاتل بعد ان كانت المباراة تسير نحو التعادل بهدف لكل ،،

# اعلنت تونس انسحابها من بطولة الشان افريقيا للمحليين بسبب تعديل مواعيد البطولة لشهر ابريل من العام الجديد

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الحالة

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# استعدت السعودية تماماً لاستقبال الحدث الكروي العالمي الكبير السوبر الايطالي بين يوفنتوس بطل الدوري ولاتسيو بطل الكاس والذي سيقام بملعب الجامعة في العاصمة الرياض غداً الاحد ،،،،

يوفنتوس أعلن قائمته المسافرة للسعودية اليوم بقيادة النجم رونالدو والقوة الهجومية الضاربة ديبالا وهيغوين وبقية النجوم ،،

السعودية في يناير تتأهب لاستقبال السوبر الاسباني والذي سيكون في شكل ثلاث مباريات ، مباراتان طرفاها برشلونة والريال في مواجهة اتلتكومدريد وفالنسيا ،على التوالي ،والفائزان يلعبان المباراة النهائية

والتوقعات تشير لمواجهة جديدة ومرتقبة بين الريال وبرشلونة ،،

برشلونة يعود اليوم للدوري بعد التعادل المخيب على ارضه مع الريال ويواجه ديبورتيفو الافيس ،

# في انجلترا وفي قمة مباريات الجولة صراع الوصيف وصاحب المركز الثالث عندما يتواجه مانشيستر سيتي و ليستر سيتي ،،

من المواجهات الاخرى ايفرتون وارسنال ، ، وتاجل لقاء ويستهام مع ليفربول ،،