مبروك الفوز ولكن.. بقلم أمون أبو شيبة

الخليج 365:

** ظهر فريق المريخ بصورة ضعيفة ومخجلة في الشوط الأول من مباراته مع أهلي شندي أمس كاد الأهلي أن يحسم الماتش من الشوط الأول بإهدار عدة فرص لسوء حال نمر وأمير اللذان ظهرا بلياقة ضعيفة.. وبالمقابل لم يسدد هجوم المريخ أي كرة بين خشبات الأهلي طوال زمن الشوط الأول.. عدا رأسية لتيري في البداية مرت للآوت!!

** السبب في مظهر المريخ المخجل تدني اللياقة وثقل حركة اللاعبين مما مكن وسط الأهلي الرشيق بقبادة وليد من السيطرة.. والسبب أيضاً وجود اللاعب الهزيل شلش الذي جعل المريخ يظهر ناقصاً.. ومن الأسباب أيضاً غياب صانع الألعاب التش ضحية الجزار ياسر فولة.. فالتش ترك فراغاً كبيراً ومخيفاً في الوسط وتواصل سوء حال المريخ في الحصة الثانية وكاد مزمل أن يجهز على المريخ بعد تخطي أبوعشرين ليسدد في المرمى الخالي وبقدرة قادر ارتدت الكرة من القائم وسط الدهشة!!

** بعدها انصلح حال المريخ بجنوح تيري للجناح الأيسر ومايكل للجناح الايمن وتقدم رمضان لعمق الهجوم حتى حسم رمضان الماتش بلعبة جميلة رغم قفله بالمدافعين.

نجح الدولي أبوشنب في إدارة المباراة بهدوء.. ولكنه أكل المريخ في لمسة يد داخل منطقة الاهلي في الزمن الضائع.

مبروك الفوز ولكن المريخ يحتاج لمراجعة كبيرة وإعادة ترتيب الصفوف.

& حماية التش &

** تصفية نجم المريخ الموهوب أحمد حامد التش في مباراة المريخ أمام الأمل بعطبرة كانت واحدة من أسباب خسارة المريخ الغريب هناك من حذر من تصفية التش قبل المباراة بيوم وجاء ذلك عبر احدى قروبات الواتساب لا أذكر اسمه.

** تصفية اللاعبين الموهوبين والمؤثرين في المباريات الكبيرة هي إحدى الوسائل القذرة والجبانة لكسب المباريات التي يلجأ لها بعض المدربين عديمي الأخلاق أو يمكن أن تتم عبر لاعبين بلطجية في فريق من دون توصية من مدربهم..

** التصفية يمكن أن تفشل إذا لطف الله باللاعب الموهوب وإذا كان الحكم فطناً ومنح اللاعب الموهوب الحماية بالمعاقبة الفورية للبلطجية.. ولكن عادة تنجح عملية التصفية إذا كان الحكم متربصاً بفريق اللاعب الموهوب وتجاهل البلطجة داخل الملعب.

** الحكم ياسر الله جابو أحد أحقد الحكام على المريخ وسبق أن عطل المريخ كثيراً، وقد لاحظنا في العديد من المباريات التي أدارها للمريخ في الأعوام الأخيرة حتى داخل القلعة الحمراء إنه لا يمنح المريخ حقه في ركلات الجزاء مهما كانت درجة وضوحها، كما أنه لا يمنح الحماية للاعبي المريخ لما يتعرضون له من عنف زائد بل يستفز لاعبي المريخ باحتساب مخالفات لا وجود لها عليهم وما أن يحتج لاعب المريخ يخرج له البطاقة الصفراء في لمحة البرق!! ولهذا نجد الله جابو هو أكثر الحكام إخراجاً للبطاقات الملونة للاعبي المريخ!!

** سبق أن كتبنا عشرات المقالات حول هذا الحكم مطالبين مجالس المريخ باتخاذ مواقف حاسمة تجاهه بمخاطبة الاتحاد والإعلان عن رفض إدارة هذا الحكم لمباريات المريخ..

** للأسف الشديد مجالس المريخ السابقة لم تكن تدافع عن فريقها أمام ترصدات الحكام ومن خلفهم لجنة التحكيم، فمجالس جمال الوالي لم تكن تفعل شيئاً لحماية فريقها من تربصات لجنة تحكيم الهلالابي صلاح صالح.. سوي اصدار بيانات هزيلة بتوقيع الأمين العام وقتها محمد جعفر قريش.

** حملاتنا العنيفة تحاه الحكم ياسر الله جابو قادت لابعاده عن مباريات المريخ حتى اضطر كاتب الهلال الرشيد علي عمر لشن الهجوم على لجنة التحكيم بسبب ابعادها للحكم الله جابو عن مباريات المريخ مدعياً إنه أفضل حكم!!

** ولكن ظل ياسر يظهر في مباريات الهلال خاصة خارج العاصمة وكان آخرها مباراة الهلال الأخيرة مع الشرطة بالقضارف والتي منح فيها الهلال ركلة جزاء وهمية بتمثيل واضح من المهاجم الضي الذي كان يستحق بطاقة صفراء.

** وفي ختام الدوري الأسبق تم انتقاؤه خصيصاً لإدارة مباراة الهلال المصيرية أمام مريخ الفاشر بالفاشر والتي كان التعادل فيها يكفي الهلال للتتويج وبالفعل انتهت بالتعادل.. وقيل إن الحكام كانوا قد سافروا في طائرة واحدة مع الكاردينال!

** بعد أن ساعد الله جابو الهلال لكسب نقاط مباراة الشرطة بالقضارف.. دفعوا به لإدارة مباراة المريخ والأمل التي تعتبر الأصعب والأخطر للفريق في الدوري.. فحدثت تصفية التش من قبل الجزار ياسر فولة بعد مرور ثلث ساعة وكان قبلها قد تعرض التش لعدة مخاشنات من الخلف من قبل هذا الجزار وتحت رعاية ياسر الله جابو.

** إذا كنت مسئولاً في المريخ لوجهت شكوى ومذكرة شديدة اللهجة للاتحاد وللجنة التحكيم ضد الحكم ياسر الله جابو الذي سمح بتصفية لاعب المريخ وصانع ألعابه أحمد التش، دون أي عقاب للبلطجية، مع المطالبة بعدم الزج بهذا الحكم في مباريات المريخ مستقبلاً..

** مجلس المريخ الحالي لن يهاجم الاتحاد ولن يدافع عن فريقه ولن يعمل على حماية لاعبيه الموهوبين والسبب معروف طبعاً.. وما حدث مع التش في عطبرة برعاية الحكم ياسر الله جابو وسكوت مجلس المريخ سيغري ويشجع بقية بلطجية الممتاز على تصفية لاعبي المريخ المؤثرين وعلى رأسهم التش.

** لم يعد هناك من يدافع عن لاعبي المريخ إلا جماهيرهم.. فأي مباراة أخرى يظهر فيها التش على جماهير المريخ أن تقف ديدبان لحماية لاعبيها فأي اعتداء من الخلف على التش أو أي مهاجم في المريخ يسكت عليه الحكم يجب أن تثور أمامه جماهير المريخ وتزلزل الأرض بالهتافات الداوية ضد اللاعب المعتدي والحكم..

** ونقول لهؤلاء الحكام هل شاهدتم مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي الأخيرة في كأس العالم للأندية عندما إعتدى محترف الهلال اندرية كاريو على لاعب فلامنجو بالركل على الساق من الخلف بنفس طريقة إعتداء فولة على التش.. فتلقى لاعب الهلال كاريو بطاقة حمراء فورية بينما كان في عين حكم العيلفون الله جابو رمد.. منكم لله يا حكام السودان المتربصين بالمريخ ولاعبيه.. منكم لله .