ثلاثة نقاط ومايكل !!.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استرد المريخ صدارة الدوري الممتاز برصيد ٣٢ نقطة بعد فوزه الصعب علي اهلي شندي بهدف رمضان عجب ،، طبعا من الظلم ان نتحدث عن المردود الضعيف لعدد من لاعبي المريخ خاصة في الشوط الاول الذي تسيده اهلي شندي ،، لان الجميع علي علم بكل الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها المريخ حاليا بسبب مسلسل الاصابات التي ظلت تلاحق نجوم المريخ حيث اصبح مكتوبا علي الزعيم ان يخسر لاعب او اثنين عقب كل مباراة يخوضها في هذا الدوري ولعل ابرز ضحايا الاصابات جوهرة المريخ التش الذي قلنا ان غيابه عن التشكيلة الحمراء يمثل خسارة فادحة علي المريخ وجماهيره اذ لابديل له في الكشف الاحمر وبالتالي لايمكن تعويضه مهما اجتهد جمال ابوعنجة في التوليف والتعديل فلابديل للتش الا التش !!

خبرة رمضان انقذت المريخ من التعادل السلبي الذي كانت تسير عليه المباراة حتي ربع الساعة الاخيرة بتسجيله لهدف الترجيح والفوز مستفيدا من الكرة الذهبية التي مررها له زميله سيف تيري الغائب الحاضر في لقاء الامس ،، فالنقاط الثلاث كانت اكبر مكسب للمريخ امام نجوم دار جعل لانها منحت الزعيم الافضلية ليجلس مرتاحا علي صدارة الدوري بفارق نقطتين عن الامل و٣ نقاط عن الهلال وبالتالي يمكن القول بان المريخ قد اصاب هدفه من وراء هذه المواجهة وباتت امامه مباراتين يحتاج للفوز فيهما حتي يضمن المحافظة علي فارق النقاط وحماية ظهره من جحيم المفاجآت فالكرة لا امان لها ويمكن ان تدير ظهرها للمريخ ادا حدث اي تراخي واستهتار ضد فريقي الشرطة وهلال الابيض .

نجح نجوم المريخ في الضغط علي الاهلي في الشوط الاول وقاموا بعملية تصحيح عن مجموعة الاخطاء التي صاحبت مستوي الاداء الفني في الشوط الاول الذي يجب ان نعترف بأنه كان اهلاويا بامتياز ولولا ابوعشرين لاستقبلت الشباك الحمراء اهدافا في الحصة الاولي كانت كفيلة بتعديل النتيجة والابقاء علي مقعد الصدارة تحت قبضة فهود الامل الذين لازالوا يشكلون خطرا يهدد مسيرة المريخ نحو الاحتفاظ باللقب في الدور الثاني من الدوري الممتاز .

ايضا من المكاسب التي حصدها المريخ امام نجوم دار جعل هي ظهور المحترف الغاني (المغمور ) مايكل بمستوي اقل مايمكن وصفه به انه معقول ومناسب ويرجي منه في الجولات القادمة من الدوري الممتاز واعتقد ان فرصته في التشكيلة الحمراء كبيرة اذا منحه الكابتن جمال ابوعنجة المزيد من الدقائق للمشاركة كلاعب اساسي من اجل الانسجام مع بقية زملائه اللاعبين ونحمد لمجلس المريخ انه صبر علي مايكل ولم يفرط فيه كما فعل مع محترفين اخرين غادروا الديار الحمراء لاسباب مالية واخري ادارية .

عموما المريخ حقق الاهم بالفوز علي شندي وذلك هو المطلوب علي امل ان يسترد الفريق بعض عناصره الاساسية بعد تعافيها من الاصابة ومن ثم التحضير واكمال الجاهزية لمزيد من الانتصارات وحصد النقاط .