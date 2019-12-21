متى سيرحل (حمادة) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• كم تبقى من الزمن حتي يرحل (حمادة).

• حمادة دا طبعا مدرب الهلال الجديد.

• في مسرحية (الزعيم) للفنان عادل إمام .. ذكر ان الرؤوساء لا (يموتون).

• بينما يتم اقالة الوزير من منصبه قبل حفظ اسمه جيداً.

• هذا هو (حالنا) في الهلال.

• يتم إقالة المدرب الجديد قبل حفظ اسمه .. وجنسيته وآخر فريق قام بتدريبه.

• أتحدى اي هلالي ان يحسب لنا عدد المدربين الذين دربوا الفريق خلال عهد (كردنه).

• وأنا ما قلت اذكرهم لنا بالإسم.

• (عشان كدا يا عم حمادة ما تفرحش كتير).

• الدور جاي عليك).

• ما بتذكر كويس واحد من المدربين ديل قدم استقالته.

• سوى هيثم مصطفى اذا لم تخونني ذاكرتي جيداً.

• شكرا (سيدا).

• تصرفك يشبه اخلاقك وانجازاتك مع الهلال.

• ورغم كل شي .. نأمل في رؤية هلال أفضل خلال الفترة القادمة.

• ينجح في اجتياز النجم الساحلي وبقية فرق مجموعته الأفريقية.

• ويحقق التأهل لدور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا.

• يظل الهلال (كبير البلد) دي.

• والما عاجبو ما عندنا شغلة بيهو.

• حتي اذا قدم أسوأ من مستوى مباراة الخرطوم.

• بس للأمانة الهلال في المباراة دي كان (مافي عديل كدا).

• يا جماعة الهلال مشي وين.

• فات وين.

• ألحقوا الهلال.

• يا (حمادة) يدك معانا.

• شوف لينا حل قبل معركة النجم الساحلي.

• بس انا في بداية المقال قلت (حمادة) سيرحل قريب.

• نعم قلت كدا .. بس حاليا مافي مدرب غيرو.

• عايزنو يشوف لينا حل قبل ما مدة صلاحيتو تنتهى مع الهلال.

• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.