متى سيرحل (حمادة) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• كم تبقى من الزمن حتي يرحل (حمادة).
• حمادة دا طبعا مدرب الهلال الجديد.
• في مسرحية (الزعيم) للفنان عادل إمام .. ذكر ان الرؤوساء لا (يموتون).
• بينما يتم اقالة الوزير من منصبه قبل حفظ اسمه جيداً.
• هذا هو (حالنا) في الهلال.
• يتم إقالة المدرب الجديد قبل حفظ اسمه .. وجنسيته وآخر فريق قام بتدريبه.
• أتحدى اي هلالي ان يحسب لنا عدد المدربين الذين دربوا الفريق خلال عهد (كردنه).
• وأنا ما قلت اذكرهم لنا بالإسم.
• (عشان كدا يا عم حمادة ما تفرحش كتير).
• الدور جاي عليك).
• ما بتذكر كويس واحد من المدربين ديل قدم استقالته.
• سوى هيثم مصطفى اذا لم تخونني ذاكرتي جيداً.
• شكرا (سيدا).
• تصرفك يشبه اخلاقك وانجازاتك مع الهلال.
• ورغم كل شي .. نأمل في رؤية هلال أفضل خلال الفترة القادمة.
• ينجح في اجتياز النجم الساحلي وبقية فرق مجموعته الأفريقية.
• ويحقق التأهل لدور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا.
• يظل الهلال (كبير البلد) دي.
• والما عاجبو ما عندنا شغلة بيهو.
• حتي اذا قدم أسوأ من مستوى مباراة الخرطوم.
• بس للأمانة الهلال في المباراة دي كان (مافي عديل كدا).
• يا جماعة الهلال مشي وين.
• فات وين.
• ألحقوا الهلال.
• يا (حمادة) يدك معانا.
• شوف لينا حل قبل معركة النجم الساحلي.
• بس انا في بداية المقال قلت (حمادة) سيرحل قريب.
• نعم قلت كدا .. بس حاليا مافي مدرب غيرو.
• عايزنو يشوف لينا حل قبل ما مدة صلاحيتو تنتهى مع الهلال.
• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.
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