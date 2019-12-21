انتصار باهت.. بقلم مير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في بعض الفترات كنا نستسهل بعض المباريات ضد أندية فقدت تميزها و ألقها القديم لتجد مُحدثك يقول (الموسم ده الأهلي كعب ما زي زمان.. أو حي العرب ما زي الكان بعذبنا).. و مؤلم للغاية أن تحس بأنك الآن في موضع الفريق (الكعب) و الفاقد تماماً لبوصلة الاجادة في ظل تواجده في أغرب و أسهل نسخة للدوري الممتاز منذ انطلاقته.

تُري بماذا نقارن مريخ هذا الموسم بنسخ سابقة لعبت كامل مباريات الموسم بدون أن تتعرض لخسارة وحيدة و مع ذلك فشلت في تحقيق لقب المسابقة لأنها كانت تلعب ضد خصم يمكن أن يحسم الدوري من تفريط في تعادل واحد؟!!

ماذا نقول عن كتيبة فقدت (١١) نقطة في الدورة الأولي مقارنة بنسخ سابقة فقدت (٤ أو 7) نقاط في كامل المنافسة؟!!

و نعود لمباراة الأمس لنحمد الله كثيراً علي نقاطها الكاملة في ظل العرض الجنائزي الغريب الذي قدمه لاعبوا المريخ مع سبق الإصرار و الترصد.

العرض الباهت بدأ فصوله من طريقة اللعب التي اختارها أبوعنجة و الذي أدي المباراة بطريقة (٤:٣:٣) بوجود ثلاثي وسط (التكت ـ ضياء الدين ـ عجب) مع ثلاثي مقدمة (تيري ـ شلش ـ مايكل).

علي الرسم المقابل دخل مازدا اللقاء بتكتيك (٣:٥:٢) و حقق له ذلك امتلاك منطقة الوسط تماماً في ظل تراخي العجب و التكت عن أداء الواجبات الدفاعية ليتمكن النمر الشنداوي من اطباق كلتا يديه علي عنق المريخ و خنق الدفاع بسيلٍ من الهجمات الخطيرة و التي ضاعت بصورة أقرب للخيال خصوصاً الكرة التي مرّ بها ياسر مزمل من الدفاع و الحارس و وضعها خارج الخشبات الثلاث.

أبو عنجة وضع فريقه في شكل جزيرتين معزولتين.. فالدفاع في وادي و الهجوم في وادٍ آخر بدون وجود لخط الوسط التائه وسط كثافة و سرعة انقضاض نجوم الأهلي.

و ليكتمل التخبط الفني بإخراج شلش في الدقيقة (٤٣) حيث لم يطق مدربه عليه صبراً (لدقيقتين) ليكمل الشوط الأول فعسي و لعل أن يبدل هو شخصياً النهج العقيم الذي دخل به المباراة.

أبو عنجة أخرج شلش و دفع بمهاجم من لاعبي الشباب و كأنما مشاكل المريخ قد انحصرت في سوء خط المقدمة.. مع أن كل من تابع اللقاء عرّف بأن أُس الداء في المريخ كان في خط وسطه الضائع بسبب تواضع اداء أفراده و بسبب عدم قدرتهم مجاراة لاعبي الأهلي الأكثر عدداً في هذه المنطقة.

و للأسف فلم نرّ من المريخ ملمحاً أو انتعاشه حتي حدود الدقيقة (٧٢) بعد أن بدأ العجب في مساندة الهجوم بصورة حقيقية ليتمكن أخيراً من وضع الكرة في الشباك بعد أن بلغت الروح الحلقوم و ظننّا في نتيجة المباراة الظنون.

هدف العجب منح المريخ النقاط.. و لكنه هدفٌ قد لا تتلطّف الأقدار به في كل مباراة.. فالأداء و النسق المريخي المتواضع يدقان ناقوس الخطر في وجه أبو عنجة و فتيته قبل اللقاءات القادمة.

نبضات متفرقة

الحسنة الوحيدة في مباراة الامس هي انها وضعت الفريق في صدارة روليت الدوري في انتظار نتيجة مباراة الامل اليوم امام الوادي نيالا.

تيري تحرك وحيداً و عاني من البؤس الفني الذي يعتري الصادق شلش الذي استنفد كل الفرص التي مُنحت له بحصادٍ كالهشيم.

شلش لا يستحق التواجد ضمن التوليفة الأساسية و خانته من الأفضل أن يتم ملئها بنجمٍ من فريق الشباب حتي يقوي عوده بدلاً من المستوي الضعيف الذي نتابعه من شلش.

ليست كل مرة تسلم الجرة يا أبو عنجة.. و الطريقة التي أدرت بها لقاء الأمس تجعلنا ننادي بضرورة الاسراع بالبحث عن مدرب بقامة المريخ العظيم.

أيعقل أن يتم الصراخ في لاعبين في كشف نادٍ بحجم المريخ (مهجوم يا فلان) و (أظهر يا علان) و (ألعب لفلان يا فرتكان)!!

هل هذا هو المريخ أم أحد أندية الروابط؟

ادارة المريخ تصر علي وضع ابو عنجة بدون مساعد و في ظل ظروف اكثر من حرجة.

لولا رواشة لاعبي الأهلي لنال المريخ هزيمة ثقيلة.. و منذ الشوط الأول.

الأقدار تلطفت بفرقة أبو عنجة بالأمس و أمام الأهلي عطبرة (هدف نمر في الدقيقة 92) و أمام الرابطة كوستي بهدف نمر أيضاً.

أغلب لاعبوا المريخ منهكين للغاية خاصةً التكت.. و هذا شيئ محير جداً لفريق ما زال في مباريات الدورة الأولي!!

تأخير عودة المنتخب حجب اللاعب عماد الصيني عن خدمة فريقه.

المنتخب (طار) من البطولة بعد أن حلّ في المركز قبل الأخير و ما زال قابعاً هناك حتي بعد أن انتهت البطولة و سافرت كل الفرق المشاركة!!

شركة الطيران أجلت سفريتها للخرطوم بسبب عدم اكتمال ركاب الرحلة.. و المنتخب في انتظار وصول الركاب!!

هذه هي مكافأة الاتحاد للأندية التي طاوعته بمنحه لاعبيها في بطولة لا تعترف بها الفيفا.

أليس في مقدور اتحاد (الدولارات و السيارات) حجز طائرة خاصة لاحضار لاعبي المنتخب؟!!

الاتحاد العام سيعقد اجتماع مجلس ادارته يوم الاثنين.. فهل سيعرّض شداد توصية اللجنة القانونية (حول جمعية المريخ الاخيرة) علي المجلس أم سيكتفي برميها في سلة مهملاته؟!!

هل سينتظر جمهور المريخ أن يبادر شداد بنفسه بعرض (الطعون و التوصية) علي مجلس الادارة أم سيضغط علي الاتحاد للنظر في أمر المهزلة المسماة بجمعية تعديل النظام الأساسي و عرضها علي اجتماع مجلس الادارة؟

الحقوق لا تؤخذ.. و لكنها تُنتزع انتزاعاً.

نبضة أخيرة

ظهور تعبان.. يا كيغان.