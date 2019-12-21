الاتحاد الأوروبي يعارض العقوبات الأمريكية ضد الشركات الأوروبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن ممثل المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي يعارض فرض العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية التي تمارس أعمالا مشروعة، ويقوم بتحليل الإجراءات الأمريكية الجديدة.

وقال الممثل الأوروبي للصحفيين: “في الوقت الحالي، تقوم المفوضية بتحليل التأثير المحتمل لهذه التدابير على الشركات الأوروبية. من حيث المبدأ، يعارض الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركات الاتحاد الأوروبي التي تمارس أعمالا قانونية”.

وذكر أن: “هدف المفوضية الأوروبية كان دائماً ضمان أن يعمل “التيار الشمالي-2″ بطريقة شفافة وغير تمييزية مع وجود درجة مناسبة من الرقابة التنظيمية وفقاً للمبادئ الأساسية لقانون الطاقة الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي”.

وأشار ممثل المفوضية الأوروبية إلى أنه منذ بدء سريان المبادئ التوجيهية بشأن الغاز في مايو/آيار 2019 ، “لدى الاتحاد الأوروبي قواعد واضحة تنطبق على جميع خطوط الأنابيب التي تربط سوق الغاز الأوروبي بدولة ثالثة”.

وأضاف: “تم الاعتراف بمبادئ هذه القواعد أيضا في قانون الدفاع الوطني للولايات المتحدة” .

سبوتنيك