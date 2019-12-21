الجيش الليبي يوجه تحذيرا أخيرا وخطيرا بشأن “مهلة مصراتة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر الجيش الليبي، صباح اليوم السبت، بيانا بشأن تدمير أهداف عسكرية في منطقة مصراتة.

وقال البيان، الذي نقلته وكالة “أفريقيا” الإخبارية، إنه “نتيجة ليأسها وتخبطها والخسائر التي منيت بها بسبب استهداف المواقع العسكرية في مصراتة مؤخرا أوعزت حكومة الوفاق لبعض قواتها في المدينة بالهجوم على منطقة الداوون شرق ترهونة والذي تم دحره ببعض القدرات الذاتية للمدينة وحدها”.

وقال البيان، إن “هذا الهجوم الذي مني بالفشل دلالة على أن حكومة الوفاق لا تحكمها مبادئ ولا مصالح وطنية وهي على استعداد أن تزهق أرواح الشباب وخصوصا أبناء مصراتة في مغامراتها الفاشلة وتقديراتها الخاطئة وتصرفاتها الطائشة التي تنم عن عدم مبالة من قيادات الوفاق تجاه المهلة التي وجهتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لهذه لهذه القوات”.

وجددت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، “التزامها لمدينة مصراتة بمهلة 3 أيام التي تنتهي الساعة 12 مساء يوم غد الأحد دون تجديدها أو تمديدها وذلك رغم محاولة هجومها الفاشلة الليلة علي منطقة الداوون وذلك حرصا منها علي سلامة سكان ومرافق مصراتة وآملا منها في أن يتغلب أعيان وحكماء المدينة علي المتطرفين الذين يقودون مدينتهم وليبيا للدمار والخراب والقتل”.

ووجه الجيش الوطني الليبي، في بيان قبل يومين “رسالة جديدة لحكماء وعقلاء مصراتة بأن يقدموا مصلحة مدينتهم وأمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين الذين يقودونها للدمار والقتل والتطرف والإرهاب”.

وحث البيان: “الحكماء في مصراته على أن يدعوا أبناءهم الذين يقاتلون في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق المزعوم لترك السلاح ومغادرة جبهات القتال في طرابلس وسرت فورا ودون تأخير”.