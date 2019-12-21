نسرين تقود رحلة الجمعة النيلية

شاركت المطربة نسرين هندي يوم امس في احياء حفل رحلة الجمعة الاسبوعية التي نظمها منتدى العوامة بشارع النيل. وقدمت نسرين لجمهور الرحلة باقة من اشهر اغنياتها الخاص بالاضافة الى اغنيات كبار المطربين والمطربات. وبحسب الدار، نسرين شاركت بفاعلية الايام الفائتة في النفرة التي نظمتها مجموعة “نحن معاكم” لتأهيل مستشفى ام درمان بالشراكة مع لجان مقاومة ام درمان، ورجال اعمال وخيرين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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