حرم النور تقدم التهاني للجمهور

تقدمت الفنانة حرم النور بالتهنئة للشعب السوداني ولجمهورها على وجه الخصوص بمناسبة الذكرى الاولى لثورة ديسمبر المجيدة واعياد الاستقلال، وترجمت حرم في منشور بصفحتها على فيسبوك على ارواح الشهداء وحيت شباب هذا الجيل وقالت انه جيل خرج من رحم تاريخ جريح ولكنه عقد تحالفاً مع الشمس وتمكن من زحزحة الباب العملاق والذي كان يفصله عن الحرية. Advertisements وبحسب الدار تستعد لاطلاق البوم غنائي جديد خلال الايام القادمة، يحوي عدداً من الاعمال الغنائية الجديدة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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