ضبط مخدرات داخل بص سياحي في طريقها للخرطوم

التاريخ: 21-ديسمبر-2019 فى : حوادث 7 مشاهدة تمكنت قوات مكافحة المخدرات بالقضارف من ضبط (20) كيلو حشيش شاشمندي داخل بص سياحي كانت في طريق إلى الخرطوم. Advertisements وطبقاً لمصادر فإن أفراداً من إدارة المباحث بعد الرصد والمتابعة كانوا يرصدون أحد مروجي المخدرات الذي كان يهم بالسفر إلى الخرطوم بعد صعوده للبص بيد أنه تمكن من الهرب وترك حقيبته التي عثروا فيها على المضبوطات وتم تدوين بلاغ بالقسم الأوسط ضده، بحسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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