وفاة مواطن بطعنة سكين بسنار

التاريخ: 21-ديسمبر-2019 فى : حوادث 1 مشاهدة تحقق شرطة كركوج بمحلية السوكي بولاية سنار في وقائع البلاغ المدون في مواجهة احد المتهمين وذلك لتسبيبه الموت للمجني عليه جراء طعنة سكين اودت بحياته قامت على اثرها الشرطة بزيارة مان الحادث ونقل الجثة لتحديد اسباب الوفاة وتسليمها لاسرته بعد اكتمال الاجراءات القانونية. Advertisements ومن خلال التحريات التي قامت بها الشرطة اتضح بحسب الدار بان خلافا قد وقع بين المتهم والمجني عليه قام على اثره المتهم بتسديد طعنة للمجني عليه ادت الى وفاته.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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