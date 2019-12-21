التاريخ: 21-ديسمبر-2019
5 مشاهدة
دون احد الازواج بلاغاً في مواجهة زوجته متهما اياها بسرقة اموال وذهب في خزينة المنزل باتهام اثنين من جيرانها لتقوم الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالتحفظ على الزوج في البلاغ المفتوح تحت المادة 174 من القانون الجنائي.
وذكر الزوج بحسب الدار، فقدان مبلغ مليار ومائة الف من الخزينة وذهب خاص بالزوجة كان الزوج قد اشتراه في وقت سابق ليتولى الاستاذ عبد الله علي محمد حسين الدفاع عن الزوجة في البلاغ المفتوح في مواجهتها بشرطة محلية كرري.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر زوج يتهم زوجته بسرقة اموال من خزينة المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.