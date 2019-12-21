زوج يتهم زوجته بسرقة اموال من خزينة المنزل

دون احد الازواج بلاغاً في مواجهة زوجته متهما اياها بسرقة اموال وذهب في خزينة المنزل باتهام اثنين من جيرانها لتقوم الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالتحفظ على الزوج في البلاغ المفتوح تحت المادة 174 من القانون الجنائي.

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وذكر الزوج بحسب الدار، فقدان مبلغ مليار ومائة الف من الخزينة وذهب خاص بالزوجة كان الزوج قد اشتراه في وقت سابق ليتولى الاستاذ عبد الله علي محمد حسين الدفاع عن الزوجة في البلاغ المفتوح في مواجهتها بشرطة محلية كرري.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)