إلغاء حلقة تلفزيونية بفضائية شهيرة..!

تم إلغاء تسجيل إحدى البرامج التلفزينوية الحوارية المباشرة قبل بث البرنامج بلحظات وذلك بسبب التهاب حاد وإحمرار شديد أصاب عيني المذيعة بسبب العدسات اللاصقة التي كانت ترتديها، ولم تجد كل المحاولات لتخفيف الضرر الذي تعرضت له ليتم الاعتذار لضيف الحلقة، وذهاب المذيعة لمقابلة الطبيب، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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