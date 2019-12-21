حادث بين دراجتين بخاريتين ونقل السائقين للانعاش

التاريخ: 21-ديسمبر-2019
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بمنطقة دار السلام وقع حادث مروري بين دراجتين بخاريتين ونسبة لقوة الاصطدام تعرض سائقيها لاصابات خطرة وفور ابلاغ شرطة مرور ام بدة برئاسة العقيد محمد الامين تميم تحركت دورية من شرطة ام بدة للموقع وقاموا بعمل كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال الحادث.
وبمساعدة العربات المارة وبرفقة اورنيك جنائي تم نقل المصابين بحسب الدار لمستشفى ام درمان وحدة الطوارئ وهما في حالةخطرة بسبب الاصطدام القوى وقد قام الاطباء بعملهم الانساني لانقاذ حياتهما فيما تم تدوين بلاغ بقسم شرطة مرور ام بدة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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