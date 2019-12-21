حادث بين دراجتين بخاريتين ونقل السائقين للانعاش

التاريخ: 21-ديسمبر-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة بمنطقة دار السلام وقع حادث مروري بين دراجتين بخاريتين ونسبة لقوة الاصطدام تعرض سائقيها لاصابات خطرة وفور ابلاغ شرطة مرور ام بدة برئاسة العقيد محمد الامين تميم تحركت دورية من شرطة ام بدة للموقع وقاموا بعمل كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال الحادث. Advertisements وبمساعدة العربات المارة وبرفقة اورنيك جنائي تم نقل المصابين بحسب الدار لمستشفى ام درمان وحدة الطوارئ وهما في حالةخطرة بسبب الاصطدام القوى وقد قام الاطباء بعملهم الانساني لانقاذ حياتهما فيما تم تدوين بلاغ بقسم شرطة مرور ام بدة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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