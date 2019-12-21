حاصرت مجموعة من الشباب أحد الفنادق الشهيرة في قلب الخرطوم مطالبين بالتقاط الصور التذكارية مع الأديب الاريتري الشهير حجي جابر والذي يزور الخرطوم مؤخراً بدعوة من شركة اتصالات كبيرة. ولم تنجح محاولات رجال الأمن بالفندق بحسب صحيفة السوداني، في إبعاد الشباب الذين طالبوا رجال الأمن بالابتعاد، مؤكدين أنهم يطالبون بحقهم الطبيعي، قبل أن يتدخل أحد المسؤولين في الفندق ويؤكد لهم عدم إقامة جابر في الفندق ليغادر الشباب بحثاً عنه في مكان آخر..! Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر معجبو حجي جابر يحاصرون فندقاً شهيراً بقلب الخرطوم..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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