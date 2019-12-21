الفنانة هدى عربي تحدث ضجة كبرى لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول ناشطون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو من حفل أحيته المطربة هدى عربي في حفل بفندق القراند، على خشبة مسرح ليالي البروف . هدى تغنت برائعة عمر البنا “اخوان آمنة” . وكتب ناشطون: (بتفتشي الغناء السمح وتبدعي في التطريب، زولة مبدعة بتمتع نفسها اول حاجة ثم جمهورها سلطاااانة مافي كلام)، واضاف أحد المتفاعلين مع أغنية أخوان آمنة: (السلطانة متألقة دوما غنايه مافي كلام وانيقة واختياراتك دائما تتحف). واضاف أخر: (ابشري يا اخت آمنة انتي). إلا أن علق أحدهم متسائلاً: (المطربين والمطربات السودانيين الوحيدين في العالم البغنوا أمام جماهيرهم و هم جالسين، ماعارف ده نوع من الكسل ولا أيه)؟ المادة السابقة إكتمال زراعة (366) ألف فدان قمح بولاية الجزيرة

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