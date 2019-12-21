إكتمال زراعة (366) ألف فدان قمح بولاية الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت إدارة مشروع الجزيرة أن الموسم الشتوي لهذا العام أفضل من الموسم الماضي، من حيث المساحة والتمويل وتوفير التقاوى والري والمدخلات الأخرى كافة وكشفت إدارة مشروع الجزيرة في تنوير إعلامي اليوم عن اكتمال زراعة 366 ألف فدان بمحصول القمح من جملة 400 ألف فدان مستهدفة حسب الخطة التأشيرية للموسم الزراعي (2019م – 2020)م، حيث غطت الري الأولي 318 ألف فدان بنسبة 88 % ومتبقي 12 % جارى العمل لريها.

واقرت إدارة مشروع ولاية الجزيرة بعطش مساحات القمح في أقسام (الماطوري والجاموسي والتحاميد ووادي شعير والشمالي والشمالي الغربي وقسم أبو قوتة) والجهود مبذولة من قبل وكالة الري لتجاوز أزمة العطش واللحاق بالعروة الشتوية.

وأعلنت إدارة مشروع الجزيرة عن توفير التمويل اللازم لزراعة 435 ألف فدان منها مساحات ممولة بواسطة إدارة المشروع ومساحات بواسطة البنك الزراعي وأخرى بواسطة مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر والهيئة العربية للإنماء الزراعي.

ودعت إدارة مشروع الجزيرة لتكليف بيت خبرة وطني وأجنبي لوضع الدراسات اللازمة لإعادة تأهيل البنيات الأساسية وشبكات الري بالمشروع وعمل نظام حديث لتشغيل شبكة الري بالمشروع إضافة لنظافة الغيط وتسوية الأرض والعمل على مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل بالمشروع وذلك للدفع بها لصناديق التمويل العربية والأجنبية لنهضة وتطوير المشروع ليعود قاطرة للاقتصاد الوطني.