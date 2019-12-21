شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أطلق مدرب الهلال الجديد حمادة صدقي تصريحات جديدة امس لقناة بي ان سبورت أبدى فيها تفاؤله بأن يتحاوز فريقه النجم الساحلي ويحرجه في عقر داره وعن ملف الاحلال والابدال أكد مدرب الهلال،الجديد انه لم يمنح الضوء الأخضر لأي لاعب لم يشاهد اطلاقا وان الاخبار التي تتحدث عن محترفين مجرد اجتهاد ليس إلا وأضاف أن هذا الملف شائك وانه يعمل بكل حنكة علي استجلاب محترفين يصنعون الفارق وقيادة الفريق لمنصات التتويج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات جديدة ومثيرة لمدرب الهلال الجديد عبر( bein sport) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.