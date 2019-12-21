البندول يعلق على خبر اعتزاله الفن بسبب (رؤيا منامية)

الخليج 365 : نفى الفنان الشاب أحمد فتح الله كل ما تردد مؤخرا عن اعتزاله الفن مضيفا انه بدأ للتو في السير نحو الطريق،الصحيح وزاد البندول انه يحترم جمهوره وعندما يقرر مثل هذا القرار فانه لن يكون عبر الإنترنت او الصحف وإنما سيكون في لقاء مباشر معهم.

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