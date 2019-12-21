الهلال يغري كسري ودومنيك وعزام

الخليج 365 : اغري نادي الهلال الثلاثي الشاب بنادي الخرطوم الوطني دومنيك ابوي وكسرى وعزام عادل بغرض التعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية وكشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن الهلال قطع شوطا بعيدا في اكمال عملية التفاوض عقب مباراة الامس.

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