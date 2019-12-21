الهلال يسجل خط دفاع كامل في التكميلية

الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة ان نادي الهلال سيقوم بتسجيل خط دفاع كامل في فترة الانتقالات التكميلية والتي تنطلق في الفترة المقبلة وتفيد متابعات الصحيفة ان الهلال رصد اربعة مدافعين سيقوم بتسجيل ثلاثة منهم اثنين في الدور الدفاعي بجانب لاعب مساك فضلا عن تصعيد اللاعب سفاري وابرز اللاعبين المرصودين هم كاوندا وعبد الماجد بجانب اللاعب باشري من الشرطة القضارف.

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