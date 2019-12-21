الكاردينال يعلن عن تغييرات كبيرة في الهلال

الخليج 365 : أكد اشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال ان المجلس سوف يصدر قرارات هامه خلال ٤٨ ساعه تتعلق بالجهازين الفني والإداري ودائرة الكرة وقال الكاردينال من مقر أقامته في عاصمة جنوب السودان جوبا ان المجلس الأزرق يدرس عدة خيارات لاختيار رئيس قطاع رياضيومدرب عام من قدامي اللاعبين بالإضافة إلى إضافات بدائرة الكرة.

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