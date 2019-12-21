وافق مدير قناة فضائية كبيرة أمس الأول على خوض معاينات داخل شركة تعدين خليجية، وقام المدير بإرسال (السي في) الخاص به لمدير العلاقات العامة بالشركة والذي طلب منه الحضور شخصياً لإجراء معاينات أولية.
وكشفت مصادر، أن مدير القناة الكبيرة بدأ خلال الأيام الماضية في البحث عن وظيفة أخرى خارج السودان وذلك بعد الأنباء المتواترة عن اقتراب موعد اقالته من منصبه وتعيين مدير جديد، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مدير قناة كبيرة يخوض معاينات بشركة تعدين خليجية..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.