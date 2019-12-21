مدير قناة كبيرة يخوض معاينات بشركة تعدين خليجية..!

وافق مدير قناة فضائية كبيرة أمس الأول على خوض معاينات داخل شركة تعدين خليجية، وقام المدير بإرسال (السي في) الخاص به لمدير العلاقات العامة بالشركة والذي طلب منه الحضور شخصياً لإجراء معاينات أولية.

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وكشفت مصادر، أن مدير القناة الكبيرة بدأ خلال الأيام الماضية في البحث عن وظيفة أخرى خارج السودان وذلك بعد الأنباء المتواترة عن اقتراب موعد اقالته من منصبه وتعيين مدير جديد، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)