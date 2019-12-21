الاستئناف تلغي عقوبة الاعدام لمتهم ارتكب جريمة بسبب شقيقته

التاريخ: 21-ديسمبر-2019 فى : حوادث 1 مشاهدة الغت محكمة الاستئناف عقوبة الاعدام الموقعة على مدان ارتكب جريمة قتل بسبب شقيقته واوقعت عليه عقوبة القتل شبه العمد تحت المادة 131 من القانون الجنائي . Advertisements وتعود تفاصيل هذه الحادثة الى مشاهدة المتهم للمجني عليه في غرفة مع شقيقته بعد انتصاف الليل قام على إثرها المتهم بقتل المجني عليه لتقوم الشرطة باتخاذ اجرائاتها القانونية حول الحادثة وبعد اكتمال الاجراءات حول البلاغ للمحكمة التي اصدرت حكم الاعدام لتقوم محكمة الاستئناف بتخفيض العقوبة الى المادة “131” القتل شبه العمد

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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