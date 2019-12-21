مُواطنون بـ”أبو آدم” يُناشدون والي الخرطوم لحل مُشكلة تخطيطية

نَاشَدَ مُواطنو أبو آدم مربع (4) شمال، والي ولاية الخرطوم بالتدخُّل لمُعالجة وضع تخطيطي يتضرّر منه كثير من مُواطني المنطقة.

وقال المُواطنون في خطابٍ مُوجّهٍ للوالي بشأن القطعة رقم (109) بالمربع، إنّ القطعة وُضعت في مكانٍ خطأٍ وأغلقت باباً رئيسياً للمنزلين رقم (79) و(80) وأغلقت الطريق للعابرين، وأضافوا بأنهم خاطبوا في يوليو 2018م أراضي محلية جبل أولياء وتمّ تحويلهم لوزارة التخطيط العمراني بالمُجاهدين وعادوا لأراضي جبل أولياء، وتمّت مُعالجة القطعة، لكنهم تفاجأوا برفض تخطيط لجنة الولاية للمُعالجة التخطيطية بحجة أنّ أبو آدم لديها نمطٌ وهذا التعديل خطأٌ وعلى المهندس المُعالج إعادة الوضع كما كان.

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وأوضحوا أنّهم قدموا استئنافاً ظل قابعاً لدى المدير العام للأراضي منذ مايو وحتى نوفمبر، فخاطبوا الوالي الذي خاطب وزارة التخطيط العمراني، ووصل الخطاب لمدير عام الأراضي، وخرج الخطاب يوم 17 ديسمبر من مكتب المدير العام مُتوجِّهاً للمدير العام للتخطيط العمراني، لكنه ظلّ لمدة (32) يوماً دُون البت فيه.

وقال المُواطنون بحسب صحيفة الصيحة، إنّ صاحب الأرض بدأ في تخطيط القطعة تمهيداً للبناء، وهو أمرٌ يتضرّر منه كثيرٌ من السكان، ولذلك طالبوا الوالي بزيارتهم ليرى بعينه الظلم الذي وقع عليهم، والإسراع في حَل المُشكلة ووقف البناء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)